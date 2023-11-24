Пресс — о серии побед «Металлурга»: «У нас крутая команда, сплав молодости и опыта»

Защитник «Металлурга» Робин Пресс прокомментировал победу над «Трактором» (6:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Думаю, у них хорошая команда, возможно, мы для них принципиальный соперник. Действительно у нас не шло с самой предсезонки против них, здорово, что мы переломили эту тенденцию! Что стало ключевым в матче? Солидная игра с нашей стороны. Много забили из того, что создали. Играли цельно, классно провели 55 минут.

Серия побед? У нас крутая команда, сплав молодости и опыта. Думаю, мы поймали эту победную волну и никто не хочет, чтобы она прерывалась», — цитирует Metaratings.ru Пресса.