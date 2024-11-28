Пресс-служба КХЛ: «Лига следит за ситуацией в МХК «Сибирские Снайперы» и готова оказать необходимую поддержку»

Пресс-служба КХЛ заявила, что находится в контакте с «Сибирью» по ситуации в молодежной команде «Сибирские Снайперы».

— Лига находится в контакте с хоккейным клубом «Сибирь» по ситуации в молодежной команде «Сибирские Снайперы». На данный момент клуб уведомил Лигу, что на сотрудника команды подано заявление в правоохранительные органы г. Новосибирска, и он временно отстранен от работы. КХЛ следит за ситуацией и готова оказать необходимую поддержку ХК «Сибирь», — заявили в пресс-службе в ответ на запрос «СЭ».

28 ноября «СЭ» сообщил, что тренер по физической подготовке клуба МХЛ «Сибирские снайперы» Вадим Берестов отстранен от работы с командой. Специалиста подозревают в некорректных действиях в отношении двух игроков.

В пресс-службе «Сибири» заявили, что получили уведомление о подаче заявления на сотрудника молодежной команды «Сибирские снайперы» в правоохранительные органы.