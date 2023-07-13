Президент Ассоциации агентов надеется, что взаимодействие между КХЛ и НХЛ сохранится

Президент Ассоциации хоккейных агентов КХЛ Виктор Меркулов рассказал, как может подействовать отсутствие Меморандума между КХЛ и НХЛ.

«Несмотря на то, что на днях Билл Дэйли сказал, что Меморандум между НХЛ и КХЛ о взаимном уважении контрактов в предыдущем сезоне не подписывался и на сегодняшний день отсутствует, стороны при этом продолжают придерживаться принципов ранее действующего документа, что также подтвердила и КХЛ. Ассоциация хоккейных агентов КХЛ считает это позитивным моментом в отношениях между лигами и выражает надежду, что это взаимодействие сохранится. В случае если все же действие положений Меморандума будет приостановлено и стороны примут решение о несоблюдении ранее действующих договоренностей, то по нашему мнению, это может негативно отразится не только на деятельности хоккейных агентов, но и на деятельности хоккейных клубов. Поэтому повторюсь, Ассоциация надеется, что принципы ранее действующего Меморандума будут работать и дальше», — приводит слова Меркулова «РБ Спорт».

8 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что меморандум о взаимопонимании между НХЛ и КХЛ прекратил действие.

Ранее КХЛ объявила о регистрации контракта вратаря Ивана Федотова с ЦСКА. В НХЛ отметили, что у Федотова есть действуещее соглашение на сезон-2023/24 с «Филадельфией». Дэйли заявил «СЭ», что позиция КХЛ противоречит контрактным обязательствам вратаря в НХЛ.

Также «СЭ» стало известно, что НХЛ, в ответ на запрос КХЛ о статусе Федотова в заокеанской лиге, не присылала официальное подтверждение контракта «Филадельфии» с 26-летний хоккеистом на сезон-2023/24. Это стало причиной разрешить зарегистрировать его соглашение с ЦСКА.