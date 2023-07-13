Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:08

Президент Ассоциации агентов надеется, что взаимодействие между КХЛ и НХЛ сохранится

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Ассоциации хоккейных агентов КХЛ Виктор Меркулов рассказал, как может подействовать отсутствие Меморандума между КХЛ и НХЛ.

«Несмотря на то, что на днях Билл Дэйли сказал, что Меморандум между НХЛ и КХЛ о взаимном уважении контрактов в предыдущем сезоне не подписывался и на сегодняшний день отсутствует, стороны при этом продолжают придерживаться принципов ранее действующего документа, что также подтвердила и КХЛ. Ассоциация хоккейных агентов КХЛ считает это позитивным моментом в отношениях между лигами и выражает надежду, что это взаимодействие сохранится. В случае если все же действие положений Меморандума будет приостановлено и стороны примут решение о несоблюдении ранее действующих договоренностей, то по нашему мнению, это может негативно отразится не только на деятельности хоккейных агентов, но и на деятельности хоккейных клубов. Поэтому повторюсь, Ассоциация надеется, что принципы ранее действующего Меморандума будут работать и дальше», — приводит слова Меркулова «РБ Спорт».

8 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что меморандум о взаимопонимании между НХЛ и КХЛ прекратил действие.

Ранее КХЛ объявила о регистрации контракта вратаря Ивана Федотова с ЦСКА. В НХЛ отметили, что у Федотова есть действуещее соглашение на сезон-2023/24 с «Филадельфией». Дэйли заявил «СЭ», что позиция КХЛ противоречит контрактным обязательствам вратаря в НХЛ.

Также «СЭ» стало известно, что НХЛ, в ответ на запрос КХЛ о статусе Федотова в заокеанской лиге, не присылала официальное подтверждение контракта «Филадельфии» с 26-летний хоккеистом на сезон-2023/24. Это стало причиной разрешить зарегистрировать его соглашение с ЦСКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-assotsiatsii-agentov-nadeemsya-chto-vzaimodejstvie-mezhdu-khl-i-nhl-sohranitsya/
Хоккей
КХЛ
НХЛ
0
Читайте также
Сотникова: «У международной системы допинг-контроля нет ко мне вопросов»
Переезд из «Зенита» во Францию: хеппи-энд или шаг к разочарованию? Рабинер — о трансфере Кузяева
В США назвали день захвата Storm Shadow ВС РФ плохим для Запада
Появились подробности гибели дочери экс-губернатора Пензенской области
Нарышкин рассказал о беседе с главой ЦРУ в июне по поводу Украины
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Щитов: «Не думаю, что Лайпсик влюбился в Россию и решил стать гражданином страны»