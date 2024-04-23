Есмантович — об уходе Федорова с поста главного тренера: «Заслуги в ЦСКА нужно оправдывать каждый год»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался об уходе Сергея Федорова с поста главного тренера команды.

27 марта армейцы объявили, что не будут продлевать контракт с 54-летним специалистом. Его место занял Илья Воробьев.

«Заслуги в ЦСКА нужно оправдывать каждый год. Наблюдательный совет клуба принял решение отстранить Сергея Федорова по результатам сезона. Он остается членом Набсовета. У Ильи Воробьева будет пункт в контракте, согласно которому тренер ЦСКА теряет работу, если не будет Кубка», — сказал Есмантович.

Федоров возглавлял ЦСКА с июля 2021 года. Он дважды привел клуб к победе в Кубке Гагарина.

В текущем сезоне красно-синие проиграли «Локомотиву» (4-1) в первом раунде серии плей-офф КХЛ.