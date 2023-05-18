Президент ЦСКА Есмантович признан лучшим руководителем сезона КХЛ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович признан лучшим руководителем клуба КХЛ по итогам сезона-2022/23.

«Тяжелейший год, тяжелейший результат, — цитирует пресс-служба КХЛ Есмантовича. — Но вера в людей, которые тебя окружают и делают с тобой одно дело, помогает. Любое соревнование превращается в сражение, а оно заканчивается результатом. Спасибо ребятам, команда просто огонь, большое спасибо Сергею Федорову за то давление, которое он выдержал. Мало того, что он был великим хоккеистом, он становится великим тренером».

ЦСКА в финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (4-3) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.

Есмантович получил приз имени Валентина Сыча на церемонии закрытия сезона КХЛ. Специалист уже становился обладателем приза лучшему руководителю клуба в 2019 и 2022 годах.