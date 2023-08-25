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Сегодня, 18:15

ЦСКА обратится в CAS, если ИИХФ не удовлетворит апелляцию по делу Федотова

Надежда Тонконог
Корреспондент
Иван Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал решение клуба внести в заявку голкипера Ивана Федотова после заявления Международной федерации хоккея (ИИХФ) об отстранении игрока до конца 2023 года.

14 августа ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией», подписав соглашение с армейцами до конца сезона-2023/24. Организация приняла решение дисквалифицировать игрока на 4 месяца (срок дисквалификации будет отсчитываться с 1 сентября) и наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на один сезон.

18 августа в Федерации хоккея России заявили, что направили в дисциплинарный комитет ИИХФ апелляцию от ЦСКА по делу Федотова.

— Не очень хотелось бы углубляться в юридическую часть вопроса, потому что сейчас будут судебные вещи, связанные с ИИХФ, если не пройдем дальше, пойдем в Спортивный арбитражный суд (CAS), будем отстаивать свою точку зрения, — заявил Есмантович. — Решение было обоюдное, что с нашей стороны, что со стороны Ивана. Могу сказать, что Иван изменился после этого года, стал сильно взрослым, не по годам взрослым, через меня проходят много игроков МХЛ, КХЛ, он стал цельным, в нем появилась искра внутренняя, интересная. В общем, решение далось легко нам обоим, нашли точки соприкосновения.

23 августа Есмантович заявил, что Федотов будет играть за ЦСКА с 1 сентября, несмотря на решение ИИХФ отстранить хоккеиста.

Президент ИИХФ Люк Тардиф 23 августа сообщил, что организация накажет армейцев в случае, если Федотов выйдет на лед в период дисквалификации.

Иван Федотов. Конфликт с ИИХФ продлит изоляцию России. Что будет, когда Федотов сыграет в КХЛ

Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Есмантович
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