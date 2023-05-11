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Сегодня, 12:44

Есмантович: «Федоров выиграл тренерскую дуэль у Ротенберга»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал попадание главного тренера армейцев в тройку претендентов на приз лучшему наставнику сезона в КХЛ.

«То, что Федоров номинирован на приз лучшему тренеру сезона — это правильно. В финале Западной конференции мы столкнулись со СКА — там молодой, амбициозный тренер. По сути, это была дуэль. И Сергей Викторович со всем справился. Мы сыграли более уверенно тактически. Не готов повторять слова некоторых тренеров по поводу той или иной системы. У нас игра построена по другому принципу», — цитирует Есмантовича «КП».

Помимо Федорова на звание лучшего тренера сезона претендуют Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс») и Игорь Ларионов («Торпедо»).

Сергей Федоров
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Есмантович
Роман Ротенберг
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