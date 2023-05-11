Президент ЦСКА Игорь Есмантович: «Сделаем все, чтобы Федотов провел в команде несколько лет»

Сегодня, 13:09
Президент ЦСКА Игорь Есмантович на итоговой пресс-конференции рассказал, что рассчитывает на вратаря Ивана Федотова в будущем сезоне.
«Прямо сейчас нельзя сказать, что Иван Федотов будет в ЦСКА. Но мы пытаемся сделать так, чтобы он оказался в нашей команде. Несколько месяцев назад я с ним встречался. У него есть желание, а у нас возможность, чтобы он остался в России и провел несколько лет в ЦСКА. Но сейчас Иван находится в воинской части. У него контракт с «Филадельфией» до 1 июля, который заморожен», — сказал Федотов.
1 июля 2022-го 26-летнего Федотова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Российского хоккеиста отправили в Северодвинск. В мае прошлого года голкипер подписал контракт с «Филадельфией». Вместе с ЦСКА Федотов завоевал Кубок Гагарина-2022.