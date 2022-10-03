Третьяк — о поражении ЦСКА от СКА: «Есть вопросы к защите и вратарям»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — СКА (2:3 ОТ).

«Две команды показали хороший хоккей, у ЦСКА было больше моментов, но вратарь СКА хорошо играл. Практически все вбрасывания ЦСКА проиграл, а это очень важно, это отдача инициативы. По игре ЦСКА должен был побеждать, поскольку у него было больше моментов», — цитирует ТАСС Третьяка.

Президент Федерации считает, что игра обороны и голкиперов ЦСКА вызывает вопросы.

«СКА играет по итогам месяца лучше всех, более стабильно. ЦСКА теряет почему-то преимущество. Что касается игры вратарей, то ЦСКА чуть ли не на последнем месте по пропущенным голам — когда ЦСКА столько пропускал? Значит, есть вопросы к защите, вратарям. У СКА Николаев играет очень солидно, надежно, выручил очень много», — добавил он.

Питерцы одержали 13-ю победу в сезоне, в ЦСКА потерпел третье поражение подряд.