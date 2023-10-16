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Сегодня, 18:00

Тардиф: «Сказывается ли ситуация с Федотовым негативно на отношениях ФХР и ИИХФ? Точно не благоприятствует»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, может ли ситуация с контрактом вратаря ЦСКА Ивана Федотова повлиять на возвращение российских сборных на турниры под эгидой организации.

— Сказывается ли ситуация с Федотовым негативно на отношениях ФХР и ИИХФ?

— Точно не благоприятствует, — заявил Тардиф.

— Может ли эта ситуация вызвать трудности с потенциальным возвращением сборных России на турниры под эгидой ИИХФ?

— На данный момент в любом случае ничего не изменится до конца чемпионата мира в Праге. Решение уже принято в марте 2023 года. Решение по сезону 2024-2025 годов и Олимпийским играм может быть принято в любое время, но не позднее марта 2024 года.

В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го заключил соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович, главный тренер Сергей Федоров, вратарь Иван Федотов. Федотов снова играет в КХЛ. Интересы ЦСКА превыше всего?

Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
Люк Тардиф
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