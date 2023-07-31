Президент ИИХФ Тардиф о ситуации с Федотовым: «Необходимо полное сотрудничество с каждой стороны»

Президент ИИХФ Люк Тардиф прокомментировал «СЭ» ход процесса по решению вопроса о контракте вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии. Летом 2023 года вратарь подписал соглашение с ЦСКА до конца сезона-2024/25 при том, что у него есть действующий контракт с клубом НХЛ.

«Наше решение будет принято в соответствии с действующими контрактами. Не на пресс-релизах и слухах. Мы хотим принять решение как можно скорее, но нам необходимо полное сотрудничество каждой стороны. Аргументация документов. Это требует времени. Это серьезное решение, мы не хотим делать это наспех. Вы будете проинформированы, когда это будет сделано», — сказал Тардиф «СЭ».

31 июля журналист Даррен Дрегер заявил, что в НХЛ считают, что «Филадельфия» должна расторгнуть контракт с Федотовым.