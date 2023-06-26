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Сегодня, 00:40

Президент КХЛ Морозов — об увеличении пола зарплат: «Через год мы хотим дойти до 450 миллионов»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Алексей Морозов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «СЭ» заявил, до какой суммы лига планирует увеличить пол заработных плат.

— Пол зарплат вырастет со следующего сезона?

— Да, на десять процентов. Через год мы хотим дойти до 450 миллионов.

— Как на повышение пола реагировали клубы, владельцы которых выделяли минимальную сумму для участия в чемпионате?

— Когда разрабатывали стратегию, мы отдельно встречались со всеми и рассказывали наше видение. Чтобы они понимали, что их ждет. Документ большой, все нужно разъяснить. На удивление, многие, от кого мы ожидали, что они попросят оставить прежний пол зарплат, абсолютно нормально относились к повышению. Так они смогут потратить больше денег на игроков. Богатые клубы, наоборот, заступались за бедных. Возможно, был интерес в том, чтобы избежать уравнивания. Мы собрали мнения по разным пунктам, сделали анализ. Были еще идеи — в стратегию вошло не все. Те предложения, которые не устраивали клубы и которые могли не пойти на пользу лиги, мы не выносили на совет директоров.

Александр Радулов. «Радулов, Ткачев, Яшкин вернулись в КХЛ. Мастерства меньше не стало — оно возросло». Большое интервью Алексея Морозова

Алексей Морозов (хоккей)
КХЛ
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