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Сегодня, 19:40

Президент КХЛ Морозов: «Шипачев долгие годы остается одним из лучших игроков лиги»

Руслан Минаев
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Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал рекорд форварда минского «Динамо» Вадима Шипачева по количеству очков в истории турнира.

«Вадим долгие годы остается одним из лучших игроков лиги, за какую бы команду ни выступал. Его высокий игровой интеллект доставляет огромное удовольствие болельщикам и всем любителям хоккея вне зависимости от клубных пристрастий. И звание лучшего бомбардира КХЛ всех времен — важная строчка в списке достижений Вадима, где есть два Кубка Гагарина, победы на чемпионатах мира и Олимпийских играх», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

Шипачев набрал 929 (291+638) очков и обошел Сергея Мозякина — 928 (419+509) очков в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

Вадим Шипачев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)

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