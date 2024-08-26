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Сегодня, 13:20

Президент КХЛ Морозов назвал главные причины отделения от ФХР

Михаил Зислис
Обозреватель
Алексей Морозов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, зачем КХЛ решила отделиться от Федерации хоккея России.

— Есть мнение, что «развод» КХЛ и ФХР состоялся только из-за необходимости ЦСКА заявить новичков, отказавшись от прежнего регламента с контролем ИИХФ. Если вы не согласны с такой точкой зрения, то объясните, в чем конкретная польза для КХЛ от такого решения?

— Вы правда думаете, что все, связанное с изменениями в Законе о спорте — а именно подготовка документов, слушания в Госдуме, ратификация со стороны Совета Федераций, подписание президентом, утверждение нормативно-правовых актов Минспорта, — проводилось ради того, чтобы ЦСКА получил право подписать шесть игроков, и даже не уровня Евгения Кузнецова? Вопросы по трансферным картам возникали в последние годы — как, например, у «Амура» с Янисом Калниньшем.

Давайте начнем с простого примера — с календаря. Его больше не надо согласовывать с ФХР. В этом году он был опубликован как никогда рано, уже 8 июня. Рекорд! Это плюс?

— Безусловно.

— Далее. Одна из основных целей развития спорта в России сейчас — его деполитизация. Выйдя из сферы влияния ИИХФ, мы будем более самостоятельны в решениях и продвижении нашего вида спорта в стране и в мире. Это хорошо для нас, что мы сможем решать свои вопросы в контакте только с Министерством спорта, а ФХР не будет нести ответственности за нас и наши клубы. К примеру, мы теперь избавлены от такого вопроса, как разногласия в правилах ФХР и КХЛ. Вроде бы небольшой нюанс, но только до тех пор, пока с этим не сталкиваешься. Теперь лига будет контактировать только с Минспорта, чтобы вносить определенные изменения в правилах и делать игру более динамичной. Сейчас, например, обкатываем одно новшество в МХЛ применительно к овертаймам. КХЛ решает спектр вопросов профессионального уровня, но не забывает и о подготовке резерва. У нас, как и раньше, будет прописано в регламенте, что каждый клуб лиги должен иметь ДЮСШ с минимум восемью разными возрастами. Конкретная польза — мы сами устанавливаем правила игры для себя и клубов.

— Другие клубы больше не должны согласовывать международные трансферы с ИИХФ?

— Принятые правила едины для всех и касаются не только ЦСКА. Прерогатива ФХР лишь сообщать о том, является ли потенциальный новичок легионером или нет, чтобы не повторилась ситуация прошлого сезона с защитником «Сибири» Федором Гордеевым. Хотя пока наше взаимодействие с федерацией нельзя назвать идеальным.

Полностью интервью Морозова читайте на сайте «СЭ»

Алексей Морозов (хоккей)
КХЛ
ФХР
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