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Сегодня, 19:28

Президент КХЛ Морозов назвал точные сроки проведения сезона-2024/25

Михаил Зислис
Обозреватель
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Президент КХЛ Алексей Морозов во время церемонии закрытия рассказал о сроках проведения сезона-2024/25.

«Матч открытия «Металлург» — «Локомотив» состоится 3 сентября, Матч звезд — в феврале. Регулярный чемпионат-2024/25 будет идти до 23 марта, плей-офф начнется 26 марта. В регулярном чемпионате останется одна большая пауза в декабре и небольшой новогодний брейк», — сказал Морозов.

28 марта совет директоров КХЛ решил изменить сроки проведения чемпионата. С сезона-2024/25 он должен завершиться не позднее 31 мая. В этом сезоне предельный срок был 29 апреля.

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