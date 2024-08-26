Президент КХЛ Морозов объяснил, почему предстоящий сезон будет одним из самых интересных в истории лиги

Глава Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об интригах чемпионата, стартующего 1 сентября.

— Что вас заставляет думать, что предстоящий сезон КХЛ будет еще лучше предыдущего?

— Возросшая конкуренция. Межсезонье получилось очень насыщенным. Много игроков сменили место работы, из НХЛ вернулся Евгений Кузнецов, который находится в хорошем возрасте и должен стать одной из главных звезд нашей лиги, команды усилились за счет качественных легионеров. Сейчас на рынке находятся под сотню хоккеистов неплохого уровня в статусе неограниченно свободных агентов, до сих пор неподписанных. По-человечески понимаю переживания ребят, поскольку сам не так давно был игроком. Но эти процессы свидетельствуют о том, что уровень конкуренции в КХЛ постоянно растет. Это здорово. Таким образом, одна из целей нашей стратегии развития выполняется.

Лига приподняла нижнюю границу потолка зарплат, и уже сейчас мы видим плоды этого решения. Клубы — в частности, «Торпедо» — в прошлом сезоне пытались нас обхитрить. Но мы за такими вещами следим и стараемся их пресекать. Сейчас нижегородцы увеличили финансирование и пригласили нескольких опытных игроков. Они должны сделать команду сильнее. Есть и много других интересных сюжетов — серьезно обновились ЦСКА и «Ак Барс», в «Трактор» пришел канадский тренер. Эти вещи украсят наш чемпионат.

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