7 ноября, 11:10

Морозов: «У некоторых судей бывают ошибки какие-то, но все это разбирается, ребята ошибки исправляют»

Павел Лопатко

Президент КХЛ Алексей Морозов считает, что у судей лиги растет мастерство.

«Все хорошо, работаем. У некоторых бывают ошибки какие-то, но все это разбирается, ребята ошибки исправляют. Ведется тщательная работа по судейскому направлению», — цитирует Морозова ТАСС.

По словам президента лиги, в последнее время хоккей стал намного быстрее, а решения судьям необходимо принимать в доли секунды.

Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, что во время матча FONBET чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:2) он задавал вопросы судье по поводу травмы Владислава Романова, который после столкновения с Кириллом Адамчуком выбыл на длительный срок. Адамчука при этом не удалили.

Источник: ТАСС
4

  • Sergey Sobolev

    Все ошибаются.Но не все могут их понять и исправить. Сомневаюсь, что главный судья лиги разбирается в тонкостях работы арбитра, его самого уровень крайне низкий.

    11.11.2025

  • Sergey Sergeev

    И не только , в случае с тем же Романовым - его здоровье. Он теперь два месяца минимум пропустит.

    10.11.2025

  • nodargosh

    Какие-то помарки это про первоклашек в их тетрадках. Тут такие ошибки от которых судьба матча зависит.

    10.11.2025

  • Горын

    :rofl::joy::rofl: Из матча в матч повторяются. Почему тогда Красковский и Шалунов не удаляются за грязную игру. А Комтуа?

    07.11.2025

