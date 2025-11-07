Морозов: «У некоторых судей бывают ошибки какие-то, но все это разбирается, ребята ошибки исправляют»

7 ноября, 11:10
Президент КХЛ Алексей Морозов считает, что у судей лиги растет мастерство.
«Все хорошо, работаем. У некоторых бывают ошибки какие-то, но все это разбирается, ребята ошибки исправляют. Ведется тщательная работа по судейскому направлению», — цитирует Морозова ТАСС.
По словам президента лиги, в последнее время хоккей стал намного быстрее, а решения судьям необходимо принимать в доли секунды.
Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, что во время матча FONBET чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:2) он задавал вопросы судье по поводу травмы Владислава Романова, который после столкновения с Кириллом Адамчуком выбыл на длительный срок. Адамчука при этом не удалили.
Sergey Sobolev
Все ошибаются.Но не все могут их понять и исправить. Сомневаюсь, что главный судья лиги разбирается в тонкостях работы арбитра, его самого уровень крайне низкий.
11.11.2025
Sergey Sergeev
И не только , в случае с тем же Романовым - его здоровье. Он теперь два месяца минимум пропустит.
10.11.2025
nodargosh
Какие-то помарки это про первоклашек в их тетрадках. Тут такие ошибки от которых судьба матча зависит.
10.11.2025
Горын
:rofl::joy::rofl: Из матча в матч повторяются. Почему тогда Красковский и Шалунов не удаляются за грязную игру. А Комтуа?
07.11.2025