Морозов: «У некоторых судей бывают ошибки какие-то, но все это разбирается, ребята ошибки исправляют»

Президент КХЛ Алексей Морозов считает, что у судей лиги растет мастерство.

«Все хорошо, работаем. У некоторых бывают ошибки какие-то, но все это разбирается, ребята ошибки исправляют. Ведется тщательная работа по судейскому направлению», — цитирует Морозова ТАСС.

По словам президента лиги, в последнее время хоккей стал намного быстрее, а решения судьям необходимо принимать в доли секунды.

Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, что во время матча FONBET чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:2) он задавал вопросы судье по поводу травмы Владислава Романова, который после столкновения с Кириллом Адамчуком выбыл на длительный срок. Адамчука при этом не удалили.