Президент КХЛ Морозов отреагировал на сокращение дисквалификации нападающего Ивана Морозова

5 ноября, 14:00
Президент КХЛ Алексей Морозов считает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уменьшило срок отстранения нападающего «Спартака» Ивана Морозова благодаря хорошей работе юристов.
«Хорошо сработали юристы. Морозову грозила дисквалификация на четыре года, юристы проработали вопрос детально, и РУСАДА вынесло такое решение», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.
29 августа на Кубке мэра Москвы хоккеист сдал допинг-тест, который показал наличие запрещенного вещества. 16 сентября его отстранили от тренировок и игр. Позже хоккеист признался, что употреблял кокаин.
Sehrgut
Всё в рамках закона и Слава богу :pray:
10.11.2025
garikdubkoff
Ну хорошо , А. Морозов считает что хорошо сработали юристы . РУСАДА назначило наказание сроком на один месяц . А КХЛ не хочет увеличить ? Наказание сроком на один месяц срок наказания дискредитирует и КХЛ И РУСАДА . При этом создан опасный прецедент .
05.11.2025
Горын
Прямое доказательство, что была взятка.
05.11.2025