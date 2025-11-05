Видео
5 ноября, 14:00

Президент КХЛ Морозов отреагировал на сокращение дисквалификации нападающего Ивана Морозова

Анастасия Пилипенко

Президент КХЛ Алексей Морозов считает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уменьшило срок отстранения нападающего «Спартака» Ивана Морозова благодаря хорошей работе юристов.

«Хорошо сработали юристы. Морозову грозила дисквалификация на четыре года, юристы проработали вопрос детально, и РУСАДА вынесло такое решение», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

29 августа на Кубке мэра Москвы хоккеист сдал допинг-тест, который показал наличие запрещенного вещества. 16 сентября его отстранили от тренировок и игр. Позже хоккеист признался, что употреблял кокаин.

Иван Морозов.Морозов избежал длительной дисквалификации за кокаин — нападающий «Спартака» отделался одним месяцем
3

  • Sehrgut

    Всё в рамках закона и Слава богу :pray:

    10.11.2025

  • garikdubkoff

    Ну хорошо , А. Морозов считает что хорошо сработали юристы . РУСАДА назначило наказание сроком на один месяц . А КХЛ не хочет увеличить ? Наказание сроком на один месяц срок наказания дискредитирует и КХЛ И РУСАДА . При этом создан опасный прецедент .

    05.11.2025

  • Горын

    Прямое доказательство, что была взятка.

    05.11.2025

