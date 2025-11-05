Президент КХЛ Морозов отреагировал на сокращение дисквалификации нападающего Ивана Морозова

Президент КХЛ Алексей Морозов считает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уменьшило срок отстранения нападающего «Спартака» Ивана Морозова благодаря хорошей работе юристов. «Хорошо сработали юристы. Морозову грозила дисквалификация на четыре года, юристы проработали вопрос детально, и РУСАДА вынесло такое решение», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ. 29 августа на Кубке мэра Москвы хоккеист сдал допинг-тест, который показал наличие запрещенного вещества. 16 сентября его отстранили от тренировок и игр. Позже хоккеист признался, что употреблял кокаин. Морозов избежал длительной дисквалификации за кокаин — нападающий «Спартака» отделался одним месяцем

Sehrgut Всё в рамках закона и Слава богу :pray: 10.11.2025

garikdubkoff Ну хорошо , А. Морозов считает что хорошо сработали юристы . РУСАДА назначило наказание сроком на один месяц . А КХЛ не хочет увеличить ? Наказание сроком на один месяц срок наказания дискредитирует и КХЛ И РУСАДА . При этом создан опасный прецедент . 05.11.2025