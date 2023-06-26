Президент КХЛ Морозов — о матчах с клубами НХЛ: «Два года назад велись переговоры о таких играх»

Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «СЭ» прокомментировал возможность проведения матчей с клубами НХЛ.

— А насколько были бы интересны матчи с клубами НХЛ?

— Два года назад велись переговоры о таких встречах. Потом мы остановились — вы понимаете, по каким причинам.

— Расскажете, кто с кем мог сыграть?

— Конкретных договоренностей не было. Мы обсуждали возможные даты проведения, услышали сторону НХЛ. В августе, когда у нас идет предсезонка, их команды еще не собираются. В сентябре они готовы к играм не в полном объеме. Этот вопрос можно было проработать. Мы могли поиграть со своим календарем и что-то придумать, если обеим сторонам интересно провести эти матчи.

— Теоретически это решаемый вопрос?

— С нашей стороны — да. Мы не видим преград к матчам с НХЛ.

— А НХЛ была заинтересована в матчах с КХЛ?

— НХЛ осторожничает. После матча в Санкт-Петербурге (СКА — «Каролина» в 2010 году. - Прим. «СЭ») они говорили, что игроки получили травмы, что не набрали форму и показали не тот спортивный результат. Много нюансов, на которые ссылается НХЛ и оставляет на проработку.

Ранее Морозов поделился мнением о возвращении лимита на легионеров.

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