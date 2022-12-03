Президент КХЛ Морозов прокомментировал отставку Знарка из «Ак Барса»

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос об отставке Олега Знарка из казанского «Ак Барса».

— Вы — символ Казани. Что думаете о последних новостях из «Ак Барса» (речь об отставке Олега Знарка, — прим. «СЭ»)?

— Я сегодня проснулся и узнал эту новость, — ответил Морозов. — Это решение руководства клуба. Не знаю, что там происходит. Из прессы мы узнали, что Олег сам попросил увольнение. Клуб поддержал. Я не могу ничего комментировать. Сегодня утром мы были заняты подготовкой к Кубку Вызова.

В пятницу, 2 декабря «Ак Барс» объявил об уходе 59-летнего Знарка в отставку. Он работал с казанской командой с лета этого года. В данный момент казанцы занимают седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 38 очками в 36 матчах.

Алексей Морозов выступал за «Ак Барс» с 2004 по 2013 год. Вместе с командой он становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок Гагарина.