Президент КХЛ Морозов прокомментировал понижение зарплаты нападающего «Авангарда» Якупова

5 ноября, 14:20
Президент КХЛ Алексей Морозов отреагировал на понижение зарплаты нападающего «Авангарда» Наиля Якупова.
«Если посмотреть детально, то там значение не такое большое, как писалось в прессе. В сумме за год небольшое снижение. Якупов хочет усилить свою команду, чтобы с ней добиться результатов — победить и компенсировать снижение контракта за счет бонусов», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.
32-летний Якупов пошел на снижение зарплаты с 35 до 7,5 миллиона рублей, чтобы клуб уместил под потолком новичка «ястребов» Клима Костина, который заработает 25 миллионов.
Общая платежная ведомость «Авангарда» на данный момент находится около максимально разрешенной КХЛ отметки — 900 миллионов рублей.
Все зарплаты «Авангарда» можно посмотреть здесь.
В сезоне-2025/26 в 4 матчах Якупов набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+1». 17 сентября сообщалось, что форвард выбыл на длительный срок из-за травмы.
