5 ноября, 14:20

Президент КХЛ Морозов прокомментировал понижение зарплаты нападающего «Авангарда» Якупова

Анастасия Пилипенко

Президент КХЛ Алексей Морозов отреагировал на понижение зарплаты нападающего «Авангарда» Наиля Якупова.

«Если посмотреть детально, то там значение не такое большое, как писалось в прессе. В сумме за год небольшое снижение. Якупов хочет усилить свою команду, чтобы с ней добиться результатов — победить и компенсировать снижение контракта за счет бонусов», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

32-летний Якупов пошел на снижение зарплаты с 35 до 7,5 миллиона рублей, чтобы клуб уместил под потолком новичка «ястребов» Клима Костина, который заработает 25 миллионов.

Общая платежная ведомость «Авангарда» на данный момент находится около максимально разрешенной КХЛ отметки — 900 миллионов рублей.

Все зарплаты «Авангарда» можно посмотреть здесь.

В сезоне-2025/26 в 4 матчах Якупов набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+1». 17 сентября сообщалось, что форвард выбыл на длительный срок из-за травмы.

4

  • Ru Be

    Это называется жульничеством. Позор лиге.

    05.11.2025

  • bvp

    Хоть ссы в глаза - все божья роса.

    05.11.2025

  • Женек10

    Как плевали на регламент и законы РФ - так и плюют

    05.11.2025

  • dr.denasd

    клоунада и Морозов - главный клоун позор какой-то

    05.11.2025

