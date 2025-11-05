Видео
5 ноября, 13:50

Морозов: «Все идет к тому, что «Торпедо» переедет на новую арену к Новому году»

Анастасия Пилипенко

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что «Торпедо» переедет на новую арену к Новому году.

«Все идет к тому, что торпедовцы перед Новым годом переедут на новую арену. Мы получили официальное письмо от «Торпедо» с датой, к которой все готовятся и стремятся. Будут тестовые мероприятия, сначала играют команды МХЛ — протестировать заполняемость трибун, работу служб, чтобы ничего не мешало проведению матчей КХЛ на самом высоком уровне» — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

Сейчас «Торпедо» играет в КРК «Нагорный» — самой старой арене КХЛ. Этот комплекс, вмещающий 5500 зрителей, был построен в 1965 году. В городе уже достраивают новую арену, рассчитанную на 12 тысяч болельщиков.

