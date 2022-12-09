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Сегодня, 17:44

Алексей Морозов: «Считаем квоту в пять легионеров оптимальной»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что квота в пять легионеров в клубах является наилучшим вариантом.

— Мы как послушные граждане обязаны исполнять закон. Предупредили клубы, чтобы заранее планировали стратегию по подписаниям игроков. В лиге всего шесть или семь легионеров с контрактами на следующий сезон. Считаем квоту в пять легионеров оптимальной.

6 декабря Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита в лиге с 1 августа 2023 года. При нынешнем лимите каждая команда КХЛ имеет право заявлять на матч не более пяти легионеров. Со следующего сезона это число сократится до трех.

Алексей Морозов (хоккей)
КХЛ
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