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Сегодня, 08:00

Президент КХЛ Морозов — о возвращении лимита на пять легионеров: «Минспорт готов к обсуждению»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Алексей Морозов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «СЭ» высказался о влиянии сокращенного лимита на легионеров до трех игроков на лигу.

— Согласны, что новый лимит, который вам навязали со стороны, нивелирует достоинства потолка зарплат? Топ-россияне в основном едут в ЦСКА, СКА и «Ак Барс», и даже восточные гранды, у которых есть деньги, не могут никого пригласить.

— По лимиту мы считаем, что пять игроков — оптимальное количество. Сейчас принят приказ, мы живем с этим. По трансферам я не соглашусь с вами. Вы назвали ЦСКА. А кого армейцы подписали?

— Они сохранили важных игроков чемпионского состава. Это ценно.

— Это большая ценность! Почему они выигрывают два года подряд? Потому что стабильно пять сезонов играют почти одним и тем же составом. Посмотрите на другие переходы. Шаров подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». СКА взял Грицюка и Толчинского из «Авангарда», но потерял двух своих игроков. Жафяров и Яшкин переходят на «Восток».

— В «Ак Барс»!

— Да, в «Ак Барс». И сейчас казанцы за потолком зарплат. Значит, кого-то из игроков им придется отдать. И, значит, другие смогут их забрать. Трансферный рынок еще работает. Идет интересный процесс. Если кто-то хочет взять двух топ-игроков, то должен с кем-то расстаться. Все зависит от того, как сработают менеджеры.

— Возвращение пяти иностранцев — решаемый вопрос?

— Минспорт готов к обсуждению. Будем в течение года пытаться обсуждать лимит. Даже пригласим представителей Минспорта на матчи, чтобы показать разные примеры.

Ранее Морозов рассказал, до какой суммы лига планирует увеличить пол заработных плат.

Александр Радулов. «Радулов, Ткачев, Яшкин вернулись в КХЛ. Мастерства меньше не стало — оно возросло». Большое интервью Алексея Морозова

Алексей Морозов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
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