Президент КХЛ Морозов — о возвращении лимита на пять легионеров: «Минспорт готов к обсуждению»

Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «СЭ» высказался о влиянии сокращенного лимита на легионеров до трех игроков на лигу.

— Согласны, что новый лимит, который вам навязали со стороны, нивелирует достоинства потолка зарплат? Топ-россияне в основном едут в ЦСКА, СКА и «Ак Барс», и даже восточные гранды, у которых есть деньги, не могут никого пригласить.

— По лимиту мы считаем, что пять игроков — оптимальное количество. Сейчас принят приказ, мы живем с этим. По трансферам я не соглашусь с вами. Вы назвали ЦСКА. А кого армейцы подписали?

— Они сохранили важных игроков чемпионского состава. Это ценно.

— Это большая ценность! Почему они выигрывают два года подряд? Потому что стабильно пять сезонов играют почти одним и тем же составом. Посмотрите на другие переходы. Шаров подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». СКА взял Грицюка и Толчинского из «Авангарда», но потерял двух своих игроков. Жафяров и Яшкин переходят на «Восток».

— В «Ак Барс»!

— Да, в «Ак Барс». И сейчас казанцы за потолком зарплат. Значит, кого-то из игроков им придется отдать. И, значит, другие смогут их забрать. Трансферный рынок еще работает. Идет интересный процесс. Если кто-то хочет взять двух топ-игроков, то должен с кем-то расстаться. Все зависит от того, как сработают менеджеры.

— Возвращение пяти иностранцев — решаемый вопрос?

— Минспорт готов к обсуждению. Будем в течение года пытаться обсуждать лимит. Даже пригласим представителей Минспорта на матчи, чтобы показать разные примеры.

Ранее Морозов рассказал, до какой суммы лига планирует увеличить пол заработных плат.