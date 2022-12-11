Морозов — о Матче звезд КХЛ: «Праздник удался, в этом нет сомнений: все получили огромное удовольствие и отлично провели время»

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов поделился впечатлениями от Матча звезд КХЛ 2022 года

«Это была невероятная Неделя звезд хоккея-2022! Все очень долго ее ждали — и лига, и болельщики, и игроки, и тренеры. Праздник удался, в этом нет сомнений: все получили огромное удовольствие и отлично провели время. Как бывший игрок могу сказать, что такие уик-энды помогают хоккеистам набраться эмоций и перезарядить батарейки по ходу сложного сезона, чтобы продолжить борьбу уже в официальных матчах. Огромное спасибо руководству Челябинской области и лично губернатору Алексею Текслеру — Неделя звезд хоккея прошла на очень высоком уровне, и в этом большая заслуга хозяев льда: в Челябинске нас приняли очень радушно, еще раз подтвердив негласный статус самого хоккейного региона страны.

Хочется поблагодарить партнеров и больших друзей лиги — ваша поддержка очень много значит для нас, вместе мы делаем наш любимый вид спорта популярнее.

Спасибо игрокам и тренерам, которые устроили настоящее шоу — креативные буллиты, яркий хоккей с большим количеством голов, красивых моментов и нестандартных решений. Отдельная благодарность болельщикам, два дня Матча звезд посетили 13 272 человека, а все мероприятия Недели звезд хоккея с трибун посмотрели 22 056 человек. Уверен, что все они остались в восторге от увиденного. Думаю, что эта звездная неделя — одна из лучших в истории КХЛ, она получилась незабываемой!» - заявил Морозов.