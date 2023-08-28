Президент Морозов объяснил, почему КХЛ не может отделиться от ФХР

На проходящем в офисе Континентальной хоккейной лиги пресс-завтраке президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что его организация не может отделиться от ФХР и стать независимой от системы ИИХФ.

«Мы не можем уйти от ФХР. Для примера: если мы уйдем, то букмекеры не смогут принимать ставки на матчи турнира», — сказал Морозов.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.