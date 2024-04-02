Президент московского «Динамо» Воронин: «Ставка на молодежь, которая была сделана, продолжится»

Президент московского «Динамо» Виктор Воронин подвел итоги сезона-2023/24.

«Конечно, мы рассчитывали на более весомые результаты. Наверное, где-то психологически в плей-офф команда не смогла справиться. Например, Андрей Миронов звонил мне вечером перед решающим матчем и сказал, что команда все выиграет. Переоценил себя и, видимо, команду. Где-то опытные игроки не в полной мере осознали и не отдали свои силы и умения, в профессиональной степени недоработали. Надо делать выводы, это спорт, это борьба. Сегодня все команды примерно равные, и надо уже проявлять бойцовские качества как в индивидуальных видах спорта, так и в коллективных.

Было приятно, что молодые ребята: Чернышов и Римашевский — в плей-офф проявили себя, хотя попали в первый раз в достаточно сложные условия. Ставка на молодежь, которая была сделана, продолжится», — сказал Воронин на пресс-конференции.

«Динамо» в нынешнем сезоне завоевало Кубок континента, став победителем регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф команда дошла до второго раунда, где уступила »Трактору» со счетом 0-4.

Анна Бирюкова