Прибыльский назвал причины хорошей игры московского «Динамо» в большинстве

Защитник московского «Динамо» Андрей Прибыльский рассказал о причинах хорошей игры команды в большинстве в текущем сезоне.

— По большинству вы первые в лиге. В чем причина?

— В химии, — приводит Metaratings.ru слова игрока.

— Кто ставит большинство?

— Вячеслав Анатольевич Козлов, конечно же, который тот еще мастер. Я думаю, что там химии и наигрыша много. С лета все начиналось, много работали над большинством. Где-то поначалу не получалось, но такие исполнители, что невозможно не быть в лидерах. Поэтому вообще закономерность, мне кажется.

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка в 38 играх. 5 декабря бело-голубые в гостях сыграют против «Спартака». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.