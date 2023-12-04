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Сегодня, 16:23

Прибыльский: «Мог уйти в другой клуб, потому что проводил не так много матчей в «Динамо»»

Алина Савинова
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Защитник московского «Динамо» Андрей Прибыльский рассказал, что в межсезонье мог покинуть команду.

«Я родился в Москве, не очень хотелось бы менять местоположение, но тут не это главное. Для меня «Динамо» вообще родной клуб, и поэтому мне хочется именно здесь доказать свою состоятельность, а не где-то там. Да, была пограничная ситуация, что мог уйти в другой клуб. Особо какой-то конкретики не было. Хотелось что-то поменять: матчей не так много проводил здесь. Но сейчас так сложилось, что пока все идет хорошо», — приводит Metaratings.ru слова Прибыльского.

Прибыльский дебютировал в КХЛ в составе «Динамо» в сезоне-2018/19. Всего 22-летний хоккеист провел 97 матчей за московский клуб, в которых набрал 6 (1+5) очков.

«Динамо» лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка в 38 играх.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-dinamo-pribylskii-mog-uiti-v-drugoi-klub-potomu-chto-ne-tak-mnogo-igral-311873/
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