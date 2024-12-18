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Сегодня, 19:40

Продюсер фильма о Боброве: «Очень важно, чтобы современное поколение помнило своих героев»

Камила Абдурахманова
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Продюсер Олег Капанец рассказал о решении снять фильм об олимпийском чемпионе по хоккею Всеволоде Боброве «Бомбардир. Время Боброва».

«Мы хотели, чтобы фильм был интересен всем возрастам. Но очень важно, чтобы современное поколение помнило своих героев. И чтобы Бобров стал таким же узнаваемым, как Яшин, ведь это фигуры соразмерные.

Лев Иванович, конечно, — номер один из всех наших спортсменов с точки зрения международного внимания, поскольку в его годы уже стало больше коммуникации. А когда начинал Бобров, нас даже на Олимпиаду не приглашали. Поэтому жалко, что его как футболиста мир знает не так хорошо. Хотя со всех сторон это легендарная личность и уникальный спортсмен», — заявил Капанец RT.

Всеволод Бобров — единственный в истории спорта капитан олимпийских сборных СССР по футболу (Хельсинки, 1952 год) и по хоккею с шайбой (Кортина д'Ампеццо, 1956 год).

Источник: RT
Всеволод Бобров
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