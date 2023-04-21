Полтапов: «Кто-то написал, что ЦСКА — киллеры. Чувствуется в моментах игры кровь»

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

— Кто-то написал, что ЦСКА — киллеры. Чувствуется в моментах игры кровь. Все играют от начала до конца и пытаются реализовать свои моменты. Потому что в первой игре такого не получилось. Поэтому так и сыграли.

— Чувствуете, что вы должны делать что-то большее из-за отсутствия Мамина и Светлакова?

— Чувствую, что должен помогать Мише Григоренко и Максу Соркину. Они великолепно провели плей-офф своей тройкой с Маминым. Моя задача — чтобы тройка не выпадала и играла в тот же хоккей.

У 20-летнего Полтапова в этом плей-офф 4 очка (1+3) в 15 матчах.

ЦСКА одержал победу и вышел вперед в серии — 2-1. Следующий матч между командами пройдет 23 апреля в Москве. Начало встречи — 17.00 мск.