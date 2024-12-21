Полтапов: «Мама — мой самый высокооплачиваемый тренер»

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов рассказал, что до сих пор живет с мамой.

«Мне комфортно. Я по ней скучаю, она по мне. Смысл мне переезжать? Я постоянно в разъездах, квартира будет пустовать. Мама до сих пор ругает меня. После игры сборной у нас был 15-минутный разговор с мамой. Это мой самый высокооплачиваемый тренер. Критиковала мою игру. Бывает, что хвалит, но обычно это так звучит: «Сегодня хорошо сыграл». И все», — цитирует «ВсеПроСпорт» Полтапова.

21-летний Полтапов в этом сезоне FONBET Чемпионата КХЛ сыграл в 35 матчах и набрал 22 (9+13) очка.