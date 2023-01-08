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Сегодня, 17:02

Прохоркин дебютировал за СКА в нынешнем сезоне в матче с «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Николай Прохоркин дебютировал за СКА в нынешнем сезоне в матче с «Сочи». Он впервые в нынешнем регулярном чемпионате попал в заявку на матч.

Прохоркин был заявлен во втором звене СКА с Дамиром Жафяровым и Дмитрием Яшкиным.

Это первый матч 29-летнего нападающего в нынешнем сезоне. Из-за травмы он не играл с 30 марта 2022 года.

В минувшем регулярном чемпионате форвард в составе «Авангарда» набрал 21 (10+11) балл за результативность в 41 матче. В плей-офф он отметился 7 (5+2) баллами в 13 играх.

Николай Прохоркин
ХК СКА
ХК Сочи
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