Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

27 октября, 13:29

Прохоркин дисквалифицирован на три матча за удар в голову хоккеисту «Спартака» Рубцову

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал нападающего «Сибири» Николая Прохоркина на три матча за инцидент в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:3).

«На основании предоставленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на Прохоркина по п. 1.3.2 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»), дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении КХЛ.

В середине первого периода Прохоркин жестко встретил нападающего красно-белых Германа Рубцова и ударил его локтем прямо в голову. Арбитры выписали игроку «Сибири» большой и дисциплинарный штрафы до конца игры.

Николай Прохоркин
ХК Сибирь
ХК Спартак (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Источник сообщил, что Виллаш-Боаш выдвинул свою кандидатуру на пост президента «Порту»
Щербакова назвала фигуристок, которыми восхищалась в детстве
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кравец после матча с «Салаватом Юлаевым»: «Сегодня вратарь доказал, что он не 50, а 70-80 процентов команды»

«Барыс» — «Динамо Минск»: прямая трансляция матча КХЛ