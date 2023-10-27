Прохоркин дисквалифицирован на три матча за удар в голову хоккеисту «Спартака» Рубцову

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал нападающего «Сибири» Николая Прохоркина на три матча за инцидент в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:3).

«На основании предоставленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на Прохоркина по п. 1.3.2 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»), дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении КХЛ.

В середине первого периода Прохоркин жестко встретил нападающего красно-белых Германа Рубцова и ударил его локтем прямо в голову. Арбитры выписали игроку «Сибири» большой и дисциплинарный штрафы до конца игры.