Прохоркин поделился эмоциями от Матча звезд КХЛ

Нападающий «Сибири» и дивизиона Чернышева Николай Прохоркин поделился эмоциями от Матча звезд КХЛ.

«Остались положительные, добрые чувства. Со многими ребятами познакомились. С кем раньше были знакомы, увидились. Потрясающе! Были очень интересные буллиты. То, что разыграли Ткачев и Сычев, на мой взгляд, был лучший буллит этого шоу. Без сомнения, конкурсы были отличные. Буллит нашего дивизиона лучше, чем буллит Атанасова? Сто процентов! Посмотрите на Дмитрия Сычева — он весь мокрый! Мяч головой забил! Еще и шайбу забросил. Человек, конечно, старался», — приводит слова Прохоркина «РБ Спорт».