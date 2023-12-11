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Сегодня, 10:35

Прохоркин поделился эмоциями от Матча звезд КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Сибири» и дивизиона Чернышева Николай Прохоркин поделился эмоциями от Матча звезд КХЛ.

«Остались положительные, добрые чувства. Со многими ребятами познакомились. С кем раньше были знакомы, увидились. Потрясающе! Были очень интересные буллиты. То, что разыграли Ткачев и Сычев, на мой взгляд, был лучший буллит этого шоу. Без сомнения, конкурсы были отличные. Буллит нашего дивизиона лучше, чем буллит Атанасова? Сто процентов! Посмотрите на Дмитрия Сычева — он весь мокрый! Мяч головой забил! Еще и шайбу забросил. Человек, конечно, старался», — приводит слова Прохоркина «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-prohorkin-bullit-nashego-diviziona-luchshij-sy-chev-staralsya-ves-mokry-j/
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