Прохоркин раскритиковал «Амур» за стиль игры в матче с «Сибирью»

Сегодня, 02:42
Нападающий «Сибири» Николай Прохоркин прокомментировал поражение от «Амура» (1:2 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Что касается атакующего хоккея, в который хочет играть «Сибирь», то посмотрите, как играет «Амур» — по схеме 0-5. Просто в откат! «Автомобилист» забросил пару шайб и встал в средней зоне, играли в откат. Сложно играть в атакующий хоккей, когда соперник встал, и ему больше ничего не нужно. Да и с «Барысом» в целом тоже самое, отсюда и 0:0: мы забрасываем, а они выбрасывают.
Приедет команда, которая более-менее хочет играть в хоккей, тогда и у нас будут развязаны руки. Лед был неважный в первой игре, но сейчас все немного лучше, шайба намного меньше скачет. Все пройдет, все притремся друг к другу и к этому быстрому хоккею. В прошлом сезоне была другая команда, которая 0-5 закрывалась как «Амур». Нужно перестроиться на то, что приняли и побежали вперед. Мы очко, скорее, потеряли. «Амур» встал во втором периоде и просто отбрасывался, а мы атаковали, у нас было большинство», — цитирует пресс-служба КХЛ Прохоркина.
«Амур» поднялся на пятое место в таблице Восточной конференции с 6 очками в 6 матчах, «Сибирь» идет на седьмой строчке с 5 очками в 5 играх.
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|14.09
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Трактор – Динамо Мн
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Витязь – Спартак
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