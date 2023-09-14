Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 02:42

Прохоркин раскритиковал «Амур» за стиль игры в матче с «Сибирью»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Сибири» Николай Прохоркин прокомментировал поражение от «Амура» (1:2 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Что касается атакующего хоккея, в который хочет играть «Сибирь», то посмотрите, как играет «Амур» — по схеме 0-5. Просто в откат! «Автомобилист» забросил пару шайб и встал в средней зоне, играли в откат. Сложно играть в атакующий хоккей, когда соперник встал, и ему больше ничего не нужно. Да и с «Барысом» в целом тоже самое, отсюда и 0:0: мы забрасываем, а они выбрасывают.

Приедет команда, которая более-менее хочет играть в хоккей, тогда и у нас будут развязаны руки. Лед был неважный в первой игре, но сейчас все немного лучше, шайба намного меньше скачет. Все пройдет, все притремся друг к другу и к этому быстрому хоккею. В прошлом сезоне была другая команда, которая 0-5 закрывалась как «Амур». Нужно перестроиться на то, что приняли и побежали вперед. Мы очко, скорее, потеряли. «Амур» встал во втором периоде и просто отбрасывался, а мы атаковали, у нас было большинство», — цитирует пресс-служба КХЛ Прохоркина.

«Амур» поднялся на пятое место в таблице Восточной конференции с 6 очками в 6 матчах, «Сибирь» идет на седьмой строчке с 5 очками в 5 играх.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/09/13/519471.html
Николай Прохоркин
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Сибирь
2
0
Читайте также
Геркус ответил Карпину на совет игрокам РПЛ уезжать в Европу: «Не даст ничего хорошего»
«Кибиб, брат-мусульманин, помоги всем». Чимаев снова без причины наехал на Хабиба
Ким Чен Ын отметил готовность работать с Путиным над планом стабильных отношений
Белый дом раскритиковал идею импичмента Байдена
Диетологи рассказали об опасности употребления масла
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 4 4 0 8
2 Динамо М 6 4 2 8
3 Куньлунь РС 6 4 2 8
4 Спартак 5 3 2 6
5 Сочи 6 3 3 6
6 Локомотив 5 3 2 6
7 Северсталь 4 2 2 5
8 ЦСКА 6 2 4 5
9 Динамо Мн 5 2 3 5
10 СКА 5 2 3 4
11 Витязь 5 1 4 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 5 4 1 9
2 Ак Барс 5 4 1 8
3 Автомобилист 5 3 2 7
4 Авангард 4 3 1 6
5 Амур 6 3 3 6
6 Трактор 5 2 3 5
7 Сибирь 5 2 3 5
8 Сал. Юлаев 4 2 2 4
9 Лада 5 2 3 4
10 Адмирал 4 1 3 3
11 Нефтехимик 4 1 3 3
12 Барыс 5 0 5 3
Результаты / календарь
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
14.09 16:30
Авангард – Адмирал
 - : -
14.09 17:00
Сал. Юлаев – Ак Барс
 - : -
14.09 17:00
Металлург Мг – Лада
 - : -
14.09 17:00
Трактор – Динамо Мн
 - : -
14.09 17:00
Автомобилист – Нефтехимик
 - : -
14.09 19:00
Витязь – Спартак
 - : -
14.09 19:00
Торпедо – Куньлунь РС
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лозебников: «В серии буллитов было больше волнения, чем во время игры»

Скоренов: «Нужно доводить такие матчи, как «Сочи», до победы, ведя 3:1»