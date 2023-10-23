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Сегодня, 08:15

Прохоркин — о Хартли: «Он как вампир. После его разборов выходишь высосанным»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Боб Хартли.
Фото ХК «Авангард»
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Нападающий «Сибири» Николай Прохоркин, выступавший в сезоне-2021/22 за «Авангард», в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о работе с главным тренером омичей Бобом Хартли.

— Не жалеете, что позапрошлым летом не остались в «Авангарде»? Волков говорил, что вам предлагали новый контракт.

—  Мне его не предлагали. Может быть, предложение и было, но до меня оно не дошло. Все реальные варианты были из Западной конференции. Знаю, многие болельщики писали: «Вот он такой, потому что не поехал в Омск». Поверьте, у меня не было ни с кем общения.

— За год в «Авангарде» устали от хоккея Хартли?

— Абсолютно точно. Даже не от хоккея, а от ментального пожирания. Хартли как вампир. Если он приходил на стадион и видел кого-то в хорошем настроении, то сразу же его брал на видеоразбор и прессовал там. Ты потом реально выходишь высосанным. После этого тебе больше ничего не хотелось.

Вот там ты понимал, что реально работа. Выходишь со стадиона, садишься в машину, едешь домой по пробкам, приезжаешь и понимаешь, что у тебя нет никакого желания. Просто смотришь телевизор или идешь гулять с собакой.

Никакой радости в регулярке вообще не было. В плей-офф он, наоборот, подбадривал всех: «Все, ребята, мы друзья! Давайте играйте!» У него такой подход.

— Эта та история, которая дает результат на сравнительно коротком отрезке?

— Думаю, да. Говорят, в футболе так же выжигает людей Моуриньо. Он делает результат, а после него остается выжженное поле. Мне кажется, что с Хартли такая же ситуация.

Да, то, что он много преподает, это правда. Он разбирает все нюансы. Однако иногда доходило до такого маразма, что на экране он начинал высчитывать и показывать миллиметры.

Боб Хартли тренировал «Авангард» с мая 2018 года по апрель 2022 года.

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Николай Прохоркин
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Боб Хартли
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