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Сегодня, 08:30

Прохоркин рассказал, почему пропустил из-за травмы почти весь прошлый сезон

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Николай Прохоркин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Сибири» Николай Прохоркин, выступавший в прошлом сезоне за СКА, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему его травма растянулась на весь регулярный чемпионат.

— Как получилось, что травма растянулась на всю регулярку? Первоначально клуб сообщал, что вы пропустите только два месяца.

— Мы долго не могли найти причину. Просто долго болело колено. Никто вообще не знал причину. Нашли одного доктора и сделали вообще не то. С таким же успехом могли прооперировать руку или другого человека. Вот абсолютно не то, что нужно было.

Прошло две недели после операции, мне сказали, что можно начинать. Начал тренироваться. Но что после операции, что до нее боль была один в один — все болит, вообще не могу кататься в посадке. И никто абсолютно ничего не знает!

Делаем МРТ — ничего не видно. Вроде бы и была какая-то точечка. Однако она была такой маленькой. Вроде подергали ее после первой операции, но она никак не отреагировала, и про нее вообще забыли. А она за два месяца развивалась и стала таким приличным пятном. В итоге обошли почти всех, кого можно: и китайцев, и мануальных терапевтов.

Ходили до тех пор, пока не попали к профессору Кузнецову — отличному человеку и просто мастеру своего дела. Он посмотрел на МРТ и ужаснулся: «Вы куда вообще ходили?» Все сделал, быстренько починил меня и назначил реабилитацию.

Получилось, что у меня было две операции подряд. Изначально сказали, что только после одной нужно восстанавливаться шесть месяцев. Все это время ходил на одной ноге — у меня там вообще уже все раскисло.

Но уже через три месяца начал потихоньку двигаться. Побежал играть, и у меня сразу же порвалась из-за перенапряжения вторая нога, на которой ходил. После этого у меня началась асимметрия: одна половина огромная, другая не доходила до нее. У меня было расхождение четыре сантиметра. Пришлось летом каждый день ездить к реабилитологу. В итоге за это время добрал три сантиметра регулярными тренировками.

В сезоне-2022/23 Прохоркин провел 3 матча за СКА в регулярном чемпионате и сделал 1 результативную передачу. Также на его счету 4 (1+3) очка в 7 играх плей-офф.

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Николай Прохоркин
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК СКА
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