Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:40

Производитель напитков Este проиграл суд ХК «Спартак» и выплатит ему более миллиона рублей

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Производитель безалкогольных напитков Este должен будет выплатить хоккейному клубу «Спартак» компенсацию в размере более 1 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение принял суд по итогам рассмотрения иска клуба в связи с использованием фирмой рекламы своей продукции, где присутствует символика красно-белых.

«Взыскать с ООО «Эсте дринкс продакшн» в пользу автономной некоммерческой организации «Народная команда — Хоккейный клуб «Спартак» 813 100 рублей задолженности, 223 030 рублей 53 копейки процентов, 23 361 рублей в возмещение расходов по госпошлине», — говорится в документе.

Сообщается, что между Este и «Спартаком» существовало соглашение об использовании символики клуба в целях рекламы, но компания не оплатила счета за это право в положенные сроки. Общая сумма задолженности составляла 4 миллиона рублей, но большую часть суммы производитель напитков погасил до вынесения решения суда.

Главный тренер &laquo;Торпедо&raquo; Игорь Ларионов с&nbsp;хоккеистами во&nbsp;время матча против &laquo;Спартака&raquo; (6:0) 25&nbsp;ноября. Ларионов ответил за свои слова и разорвал «Спартак». Проблемы красно-белых никуда не делись

Источник: ТАСС
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
В Иркутской области отец выбросил дочь из окна из-за ее внешнего вида
ФИФА запретила Буркина-Фасо играть со сборной России
Дмитрий Тарасов подарил Анастасии Костенко дом
Президент «Урала» прокомментировал слухи об онкологии, «Торпедо» отдаст «Спартаку» защитника, а «Алания» и «Арсенал» разучились побеждать. Что происходит в Первой лиге
Минобороны сообщило об 11 ликвидированных беспилотниках над регионами России
Олимпийская чемпионка Алина Загитова за год нарушила ПДД 197 раз
Сегодня
Вчера
Неделя