Производитель напитков Este проиграл суд ХК «Спартак» и выплатит ему более миллиона рублей

Производитель безалкогольных напитков Este должен будет выплатить хоккейному клубу «Спартак» компенсацию в размере более 1 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение принял суд по итогам рассмотрения иска клуба в связи с использованием фирмой рекламы своей продукции, где присутствует символика красно-белых.

«Взыскать с ООО «Эсте дринкс продакшн» в пользу автономной некоммерческой организации «Народная команда — Хоккейный клуб «Спартак» 813 100 рублей задолженности, 223 030 рублей 53 копейки процентов, 23 361 рублей в возмещение расходов по госпошлине», — говорится в документе.

Сообщается, что между Este и «Спартаком» существовало соглашение об использовании символики клуба в целях рекламы, но компания не оплатила счета за это право в положенные сроки. Общая сумма задолженности составляла 4 миллиона рублей, но большую часть суммы производитель напитков погасил до вынесения решения суда.