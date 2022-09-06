Прокурор просит назначить хоккеисту Воробьеву штраф в 3 миллиона рублей за дачу взятки

Прокурор запросил назначить форварду СКА Михаилу Воробьеву штраф 3 миллиона рублей по делу о подкупе сотрудника военкомата ради уклонения от службы в армии, сообщает ТАСС.

Смягчающими обстоятельствами были названы признание вины 25-летним хоккеистом, сотрудничество со следствием и явка с повинной.

Также в даче взятки в крупном размере за уклонение от службы в армии обвиняются хоккеисты Анвар Сулейманов и Владислав Лукин. Деньги они перечисляли через посредника, в отношении которого также возбуждено уголовное дело. Сулейманова суд Уфы приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.

По словам Михаила Воробьева, он полностью не осознавал, что совершил незаконные действия. О произошедшем хоккеист сожалеет. В апреле обвиняемый явился с повинной в правоохранительные органы.