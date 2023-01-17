Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

17 января, 23:28

Промес: «Мне нравится хоккей! Расстроился, что «Спартак» не выиграл»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями после посещения матча регулярного чемпионата КХЛ, где встретились хоккейная команда красно-белых и «Автомобилист» (4:7).

«Очень хорошо, мне понравился матч. Только расстроен, что не выиграли. А так, просто прекрасно. Мне нравится хоккей!» — приводит слова нидерландца ТАСС.

31-летний форвард не полетел на первые учебно-тренировочные сборы футбольного «Спартака» в ОАЭ. 13 января пресс-служба красно-белых сообщила, что руководство клуба разрешило футболисту тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

Источник: https://tass.ru/sport/16821147
Квинси Промес
Футбол
Хоккей
КХЛ
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ХК Автомобилист
ХК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
Костомаров остается в тяжелом состоянии. Он в медикаментозной коме
Харьковчанин с итальянцем не поделили русскую партнершу? Трагифарс в российских танцах
Небензя призвал ООН содействовать в освобождении правозащитницы Бережной
В Совфеде прокомментировали денонсацию конвенции Совета Европы
Экс-военный США сообщил о панике ВСУ из-за успешных действий ВС РФ
В Госдуме оценили планы ЕК добиться рецессии в РФ с помощью санкций
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Зенит» собирает таланты. Дзюба просится к аутсайдерам
Кечинов: «От трансфера Мевли все плечами пожимали, а сейчас «Спартак» опять каких-то легионеров подписывает»
Агент Языджи: «Возможно, Юсуф вернется в Россию летом»
Баженов: «Шитов нужен «Спартаку», мы на него рассчитываем»
«Зенит» ищет еще одного защитника. В том числе в Европе
Источник: «Спартак» согласовал с «Бенфикой» трансфер Тавареша
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Главный тренер СКА Ротенберг: «Отличная, боевая игра от ножа. Сейчас наша задача — подойти к плей-офф на пике формы»

Главный тренер ЦСКА Федоров: «Понимали, что СКА имеет быстрых нападающих, готовились к быстрой игре»