Промес: «Мне нравится хоккей! Расстроился, что «Спартак» не выиграл»

17 января, 23:28
Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями после посещения матча регулярного чемпионата КХЛ, где встретились хоккейная команда красно-белых и «Автомобилист» (4:7).
«Очень хорошо, мне понравился матч. Только расстроен, что не выиграли. А так, просто прекрасно. Мне нравится хоккей!» — приводит слова нидерландца ТАСС.
31-летний форвард не полетел на первые учебно-тренировочные сборы футбольного «Спартака» в ОАЭ. 13 января пресс-служба красно-белых сообщила, что руководство клуба разрешило футболисту тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.