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Сегодня, 11:10

Прощальный матч Кошечкина и Мозякина может состояться в начале августа

Алина Савинова
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Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал, когда может пройти прощальный матч форварда Сергея Мозякина и вратаря Василия Кошечкина.

«Мы готовы сделать это [провести прощальный матч] в любое время. Если они придут и скажут о сроках, то мы сделаем. Я думаю, что это будет где-то в начале августа. Ребята хотят сделать прощальный матч, и к этому времени все, кого они хотят пригласить, выйдут из отпусков», — приводит ТАСС слова Гомоляко.

Мозякин завершил карьеру игрока в 2021 году, Кошечкин — этой весной. Оба являются двукратными обладателями Кубка Гагарина в составе «Металлурга» (2014, 2016), а также олимпийскими чемпионами 2018 года.

Помимо «Металлурга», Мозякин выступал за «Атлант» и ЦСКА. В 2022 году он занял должность директора по развитию детского хоккея магнитогорского клуба. С октября 2023-го 42-летний специалист работает в тренерском штабе «Металлурга».

40-летний Кошечкин играл за такие команды, как «Северсталь», «Лада», «Ак Барс», «Нефтяник» и «Олипия».

Источник: https://tass.ru/sport/19621847
Василий Кошечкин
Сергей Мозякин
ХК Металлург (Магнитогорск)
Сергей Гомоляко
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