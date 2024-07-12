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Сегодня, 19:36

Прощание с Андреем Тарасенко состоится 14 июля

Алина Савинова
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Церемония прощания с бывшим хоккеистом сборной России Андреем Тарасенко пройдет 14 июля, сообщает пресс-служба «Сибири».

«Прощание с Андреем Тарасенко состоится 14 июля в ЛДС «Сибирь» с 13:00 по 15:00 (по местному времени. — Прим. «СЭ»). Проститься с Андреем Владимировичем смогут все желающие», — говорится в заявлении новосибирского клуба.

Андрей Тарасенко. Не только тренер. В 55 лет ушел из жизни Андрей Тарасенко

О смерти Тарасенко стало известно в четверг, 11 июля. Он скончался на 56-м году жизни.

Во время игровой карьеры Тарасенко выступал за «Сибирь», ярославское «Торпедо» и «Ладу». Он принимал участие в Олимпиаде 1994 года и чемпионате мира-1995 в составе сборной России. Последние 16 лет Тарасенко работал в штабе «Сибири», в том числе главным тренером клуба.

Источник: https://t.me/hockeyclubsibir/9071
Хоккей
ХК Сибирь
Андрей Тарасенко
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