Прощание с комментатором Владимиром Писаревским состоится 21 февраля

Анастасия Писаревская, дочь спортивного комментатора Владимира Писаревского, сообщила, что прощание с ее отцом, советским спортсменом и тренером, пройдет 21 февраля в малом храме на Ваганьковском кладбище.

«Прощание с Писаревским Владимиром Львовичем состоится 21 февраля в 12:00 в малом храме на Ваганьковском кладбище», — приводит ТАСС слова Писаревской.

Комментатор скончался 18 февраля на 88-м году жизни.

Писаревский выступал за хоккейные «Динамо», «Химик» и «Трактор», в 1961 году он стал комментатором и освещал крупные хоккейные события — чемпионаты мира, турниры на Олимпийских играх и Играх доброй воли, а также вел репортажи с матчей Суперсерии СССР — Канада.