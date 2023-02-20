0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:39

Прощание с комментатором Владимиром Писаревским состоится 21 февраля

Алина Савинова
Telegram Дзен

Анастасия Писаревская, дочь спортивного комментатора Владимира Писаревского, сообщила, что прощание с ее отцом, советским спортсменом и тренером, пройдет 21 февраля в малом храме на Ваганьковском кладбище.

«Прощание с Писаревским Владимиром Львовичем состоится 21 февраля в 12:00 в малом храме на Ваганьковском кладбище», — приводит ТАСС слова Писаревской.

Комментатор скончался 18 февраля на 88-м году жизни.

Писаревский выступал за хоккейные «Динамо», «Химик» и «Трактор», в 1961 году он стал комментатором и освещал крупные хоккейные события — чемпионаты мира, турниры на Олимпийских играх и Играх доброй воли, а также вел репортажи с матчей Суперсерии СССР — Канада.

Источник: https://tass.ru/sport/17095659
Хоккей
0
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Девушка пострадала при взрыве коробки в Троицке
Российские силы уничтожили большую часть предоставленной Киеву военной техники НАТО
Движение на Крымском мосту остановлено в обе стороны из-за смертельного ДТП
Стало известно о перекрытии улиц в центре Киева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Никишин стал новым рекордсмен СКА среди защитников по количеству набранных очков за один сезон

«Авангард» переиграл «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ