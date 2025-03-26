Прощание с Мартемьяновым пройдет 27 марта в Екатеринбурге

Андрей Мартемьянов скончался на 62-м году жизни. Прощание с хоккейным тренером пройдет 27 марта в КРК «Уралец» в Екатеринбурге.

«Прощание с Мартемьяновым состоится на нашей арене 27 марта, начало ориентировочно в 09.00 по московскому времени», — сообщает ТАСС.

Мартемьянов был воспитанником «Автомобилиста». Он выступал за клуб с 1981 по 1983 год, с 1984 по 1991 год и с 1995 по 1996 год. В 2007-2009 годах был ассистентом главного тренера «Автомобилиста», в 2011-2012 годах — исполняющим обязанности главного тренера, а в 2018-2020 годах — главным тренером.