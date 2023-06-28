Прошкин: «Играть перекрестный плей-офф с первого раунда, на мой взгляд, было бы честнее, чем со второго»

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин прокомментировал введение новой системы перекрестного плей-офф в КХЛ.

«Я за то, чтобы ввести перекрестный плей-офф с первого раунда. Почему его делают со второго? «Адмирал» тот же в прошлом сезоне во втором раунде вылетел. Пусть топ-клубы Запада слетают на Дальний Восток, ничего страшного в этом нет. Почему им делают преференции? Играть перекрестный плей-офф с первого раунда, на мой взгляд, было бы честнее, чем со второго. Либо так, либо оставили бы все как есть.

Для кого это делается? Для того, чтобы СКА и ЦСКА, которые раньше встречались между собой в полуфинале Кубка Гагарина, играли сразу же в финале? В любом случае, пока что неизвестно, как будет. Я за то, чтобы начинать перекрестный плей-офф с первого раунда», — цитирует «РБ Спорт» Прошкина.

В следующем сезоне плей-офф турнира состоится с 29 февраля по 29 апреля 2024 года. Первый раунд пройдет в рамках конференций, а со второго произойдет деление команд на две группы.