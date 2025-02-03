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Сегодня, 11:49

Просветов — о восстановлении после травмы колена: «Скоро буду начинать кататься»

Даниил Аршавский
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Голкипер ЦСКА Иван Просветов рассказал о ходе восстановления после травмы колена.

«Сейчас потихоньку проходит реабилитация, на лёд ещё не вернулся. Но думаю, что скоро буду начинать кататься аккуратно. По срокам возвращения пока тяжело сказать. Три недели я уже без льда. Поэтому по ходу будем смотреть», — цитирует Просветова Legalbet.ru.

25-летний вратарь получил травму колена 17 января в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Авангардом» (0:4). В нынешнем сезоне Просветов защищал ворота ЦСКА в 35 встречах, отразил 885 бросков соперников и одержал 20 побед.

Источник: Legalbet.ru
Иван Просветов
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
травма
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