Просветов — о восстановлении после травмы колена: «Скоро буду начинать кататься»

Голкипер ЦСКА Иван Просветов рассказал о ходе восстановления после травмы колена.

«Сейчас потихоньку проходит реабилитация, на лёд ещё не вернулся. Но думаю, что скоро буду начинать кататься аккуратно. По срокам возвращения пока тяжело сказать. Три недели я уже без льда. Поэтому по ходу будем смотреть», — цитирует Просветова Legalbet.ru.

25-летний вратарь получил травму колена 17 января в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Авангардом» (0:4). В нынешнем сезоне Просветов защищал ворота ЦСКА в 35 встречах, отразил 885 бросков соперников и одержал 20 побед.