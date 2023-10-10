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Сегодня, 20:23

Пулккинен рассказал, что знает несколько хоккейных терминов на русском

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Финский нападающий Тему Пулккинен совсем недавно заключил контракт с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», который стал пятым в его карьере в КХЛ.

«Я ждал немного, чтобы посмотреть, какой есть выбор, что произойдет на рынке. И когда шанс такой пришел, я принял такое предложение. Я катался с ребятами, которые в этот день не играли, к этому моменту полноценной тренировки не было. Я нахожусь в хорошей форме. Надеюсь, что мне нужно не так много матчей, чтобы быть готовым. Честно говоря, для этого мне нужно пару игр», — приводит слова Пулккинена ТАСС.

В конце сентября Пулккинен заключил контракт с «Куньлунь Ред Стар».

Пулккинен с мая 2021 года по апрель 2023 играл за «Трактор». Также в КХЛ 31-летний хоккеист выступал за минское «Динамо», московское «Динамо» и «Локомотив». Всего на счету форварда в лиге 282 матча и 173 (99+74) очка.

Источник: https://tass.ru/sport/18961433
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
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