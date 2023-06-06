Путин наградил Билялетдинова орденом Александра Невского

Президент РФ Владимир Путин наградил олимпийского чемпиона и шестикратного чемпиона мира Зинэтулу Билялетдинова орденом Александра Невского, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на указ президента на официальном интернет-портале правовой информации.

68-летний Билялетдинов удостоен награды за высокие спортивные достижения, большой вклад в популяризацию отечественного спорта и активное участие в развитии физической культуры страны.

Орденом Александра Невского также награждены советники генерального директора московского «Динамо» Виталий Давыдов и Александр Мальцев, ветераны «бело-голубых» Василий Первухин, Станислав Петухов и Владимир Юрзинов.

Ордена Почета получили главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов и ветераны клуба Александр и Владимир Голиковы, Сергей Петренко, Сергей Светлов, Анатолий Семенов и Михаил Титов.

Двукратный чемпион мира, ныне тренер по развитию вратарей в системе «бело-голубых» Александр Еременко получил орден Дружбы, а главный врач клуба Валерий Конов — орден Пирогова.