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Сегодня, 15:00

Путин наградил Романа Ротенберга и Алексея Жамнова орденом Почета

Виталий Косик
Корреспондент
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На официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ о награждении орденом Почета вице-президента и главного тренера СКА Романа Ротенберга, а также главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова.

Также были награждены тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко и тренеры по фигурному катанию Александр Жулин и Сергей Дудаков.

Ранее сообщалось, что орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени был награжден почетный президент «Спартака» Вячеслав Старшинов.

Хоккей
ХК СКА
Алексей Жамнов
Владимир Путин
Роман Ротенберг
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